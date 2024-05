Serie A da record: 36 allenatori diversi durante la stagione, eguagliato il 2009/10

Con l'esonero di Massimiliano Allegri da parte della Juventus, la Serie A eguaglierà il record del 2009-2010. Al termine della stagione saranno infatti 36 gli allenatori che si saranno seduti su una panchina di un club del nostro campionato. La Salernitana ha contribuito con 4 tecnici diversi (Sousa, Filippo Inzaghi, Liverani e Colantuono), mentre il Napoli ne ha avuti 3 (Garcia, Mazzarri e Calzona), così come l'Empoli (Paolo Zanetti, Andreazzoli, Nicola).

Cambi in corsa pure per la Roma, che ha sostituito Mourinho con De Rossi, e per la Lazio, che ha fatto lo stesso scegliendo Tudor al posto di Sarri. Il Milan, invece, proprio come nella stagione 2009/10 (in cui l'allenatore, subentrato quell'anno ad Ancelotti ed esonerato a fine stagione a favore di Massimiliano Allegri, fu Leonardo), non ha cambiato guida tecnica nel corso della stagione.