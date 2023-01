MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo le statistiche riportate dal sito ufficiale della Lega di Serie A, Charles De Ketelaere è il quinto calciatore rossonero per numero di passaggi chiave in campionato. Sono 15 i passaggi chiave effettuati dal belga che è preceduto in questa speciale classifica da Bennacer (29), Tonali (22), Theo e Leao (19 entrambi).