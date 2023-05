Serie A, diritti tv. De Siervo fissa gli obiettivi: "Superare il miliardo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sui diritti tv l’obiettivo è superare il miliardo, la scorsa volta abbiamo raggiunto 930 milioni quindi il traguardo può essere centrato". A dirlo è Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, che ieri ha pubblicato il bando per i diritti TV del prossimo ciclo con termine per le offerte fissato al 14 giugno. Intervistato da La Presse, De Siervo è tornato sulla struttura, molto complessa, del bando: "È vero, sono tanti pacchetti, ma l’abbiamo fatto per togliere gli alibi a tutti.

Cerchiamo di far uscire il bando allargando il più possibile il raggio delle possibilità perché i gruppi fondamentali come Sky, Tim e Mediaset hanno dei ruoli molto defilati e quasi inesistenti. C’è un protagonista solo: l’ott (Over-The-Top, ndr), e poi c’è l’ipotesi ormai concreta del canale Lega, con i fondi raccolti che possono convergere lì. Il canale non è più un’utopia, due anni fa non c’era ma oggi sta prendendo corpo e cominciamo a produrre contenuti, la radio a settembre tutti i giorni trasmetterà 18 ore su 24 di contenuti”.