La nuova stagione è, di fatto, iniziata ufficialmente il 1° luglio e in pochi giorni tutte le squadre di Serie A si ritroveranno per preparare al meglio i loro rispettivi impegni. Il calendario del campionato verrà pubblicato e presentato domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 12 e in diretta televisiva su DAZN.