Serie A: domani sera a 'Le Iene' nuove rivelazioni dell'arbitro anonimo

vedi letture

Dopo il clamore mediatico destato dal servizio andato in onda settimana scorsa durante il programma 'Le iene', Filippo Roma è tornato sull'argomento arbitri anche nella puntata che andrà in onda domani sera, sempre in prima serata, su Italia 1.

Nel servizio che sarà trasmesso martedì 30 gennaio, lo stesso arbitro della scorsa settimana torna a parlare aggiungendo nuovi dettagli alla faccenda e fornendo un resoconto della riunione organizzata da Gianluca Rocchi con tutta la squadra arbitrale. Non solo, a quanto pare ci dovrebbero essere le testimonianze anche di altri tre fischietti che denunciano anomalie sia sull'operato che sul loro contratto di lavoro.