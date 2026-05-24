Serie A: è il Milan la squadra con più rigori segnati in questo campionato

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Un'altra statistica verso l'ultima sfida di campionato questa sera a San Siro contro il Cagliari. Rossoneri squadra con più gol su rigore segnati

Ci siamo! E' il giorno del Matchday, con il Milan di Massimiliano Allegri che si prepara per l'ultima e decisiva gara di campionato, in programma questa sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, per qualificarsi alla prossima Champions League dovranno centrare una vittoria assolutamente non scontata. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe commettere, è proprio quello di sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già salvo da una giornata vista la recente vittoria in casa contro il Torino. In una serata che potrebbe regalare un'enorme gioia al pubblico milanista, sempre comunque in piena contestazione contro la società e proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca Europa e futuro. Stando alle ultime notizie, il tecnico rossonero sarebbe sempre più vicino a restare sulla panchina del diavolo anche per la prossima stagione, anche se l'interesse del Napoli e del suo ds Manna restano sempre in agguato, e vigili.

MILAN E RIGORI

Milan e Cagliari sono le due squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione di Serie A: entrambe 14. Inoltre, il Milan è la squadra che ha segnato più gol su rigore in questo campionato (sette su nove calciati); in più, nelle precedenti cinque stagioni di Serie A, i rossoneri avevano realizzato più gol dagli 11 metri solo nel 2020/21 (ben 15 in quel caso).