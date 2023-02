Serie A e WeWorld insieme per #UNROSSOALLAVIOLENZA sulle donne

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Tutte le gare della 23/a giornata di serie A si coloreranno di rosso: il simbolo della campagna #unrossoallaviolenza, infatti, richiama il cartellino rosso per dare un forte segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di violenza. Calciatori e arbitri avranno un segno rosso sul viso e i capitani porteranno la fascia simbolo della giornata. Inoltre, il podio porta pallone e la lavagna per le sostituzioni saranno personalizzati con l'adesivo dell'iniziativa, mentre sui maxischermi sarà trasmesso lo spot della campagna contro la violenza sulle donne. In tv, al momento del sorteggio del campo, comparirà una grafica dedicata a #unrossoallaviolenza. "È fondamentale continuare a tenere sempre molto alta l'attenzione su questo fenomeno drammatico, ogni singolo giorno dell'anno - ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini -. Per questo abbiamo deciso di promuovere la nostra campagna anche al di fuori del consueto contesto. Voglio ringraziare i nostri club, i calciatori e gli arbitri che ancora una volta dimostrano grandissima disponibilità e con il loro esempio aiutano a sensibilizzare tutti rispetto a questo tema così importante. Da sei anni coloriamo di rosso tutti i campi per le iniziative di #unrossoallaviolenza, e continueremo a rafforzarle, finché ci saranno donne che hanno bisogno di essere difese e alle quali dimostrare che non sono sole". (ANSA).