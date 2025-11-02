Serie A, ecco come cambia la classifica dopo le partite delle 15.00

Serie A, ecco come cambia la classifica dopo le partite delle 15.00MilanNews.it
Oggi alle 17:36News
di Niccolò Crespi

La Fiorentina crolla ancora: il Lecce passa al Franchi per 1-0. Pareggio rocambolesco tra Torino e Pisa: alle 18.00 Parma-Bologna.

La classifica aggiornata:

Napoli 22 (10 partite giocate)
Roma 21 (9)
Inter 21 (10)
Milan 18 (9)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Torino 13 (10)
Lazio 12 (9)

Cagliari 9 (9)
Lecce 9 (10)
Parma 7 (9)
Pisa 6 (10)
Verona 5 (10)
Fiorentina 4 (10)
Genoa 3 (9) 