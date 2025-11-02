Serie A, ecco come cambia la classifica dopo le partite delle 15.00
MilanNews.it
La Fiorentina crolla ancora: il Lecce passa al Franchi per 1-0. Pareggio rocambolesco tra Torino e Pisa: alle 18.00 Parma-Bologna.
La classifica aggiornata:
Napoli 22 (10 partite giocate)
Roma 21 (9)
Inter 21 (10)
Milan 18 (9)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Torino 13 (10)
Lazio 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Lecce 9 (10)
Parma 7 (9)
Pisa 6 (10)
Verona 5 (10)
Fiorentina 4 (10)
Genoa 3 (9)
Pubblicità
News
Le più lette
4 Newcastle, Howe su Thiaw: “Abbiamo provato a prenderlo tante volte. Lunga attesa ma n’è valsa la pena”
Primo Piano
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com