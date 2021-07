Serie A: ecco date, soste e turni infrasettimanali della stagione 2021/2022

Ufficializzato il quadro delle partecipanti, la Serie A 2021/2022 è pronta a partire per la nuova stagione. Ieri, infatti, il Consiglio Federale riunitosi nel pomeriggio, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

SERIE A

- inizio 22 agosto 2021

- termine 22 maggio 2022

Soste

- 5 settembre 2021

- 10 ottobre 2021

- 14 novembre 2021

- 26 dicembre 2021

- 2 gennaio 2022

- 30 gennaio 2022

- 27 marzo 2022

Turni infrasettimanali

-22 settembre 2021

- 27 ottobre 2021

- 1 dicembre 2021

- 22 dicembre 2021

- 6 gennaio 2022