Serie A, Empoli-Monza 3-0: decide una tripletta di Zurkowski

vedi letture

È un pomeriggio che Szymon Zurkowski non dimenticherà mai quello di oggi: con una clamorosa tripletta, gol di destro, testa e sinistro, il polacco trascina l'Empoli al successo nella sfida giocata questo pomeriggio contro il Monza di Palladino, squalificato e sostituito da Citterio in panchina. Gara già indirizzata nel primo tempo dai due gol dell'ex Spezia, che nella ripresa riesce persino ad aumentare il passivo.

La sfida si sblocca al 12esimo grazie al violentissimo tiro da fuori area dell'ex Fiorentina: davvero mirabile il gol del polacco, che lascia partire un destro al volo violentissimo, su cui Sorrentino, miracoloso qualche minuto prima su Gyasi, non può davvero nulla. Il raddoppio arriva invece quando mancano pochi minuti alla chiusura del primo tempo: palla filtrante meravigliosa di Luperto per lo scatto in fascia di Cambiaghi, cross per la girata di Cerri respinta da Sorrentino, ma c'è il nuovo tentativo del polacco, che con un colpo di testa supera Sorrentino e spedisce la palla sotto la traversa. Notte fonda per il Monza, che non riesce a organizzare una controffensiva degna di questo nome: si va al riposo sul 2-0.

La ripresa vede un Monza leggermente più proiettato in avanti ma raramente pericoloso dalle parti di Caprile: la partita di fatto vive fino al 73'. quando il solito Zurkowski mette in ghiaccio il discorso dei tre punti per l'Empoli con il suo personalissimo tris. Ennesima ripartenza in campo aperto della squadra di Nicola, che a sinistra sfonda come e quando vuole: assist al centro per Shpendi che colpisce però male la sfera, sulla quale si avventa il solito Zurkowski, sinistro di prima intenzione e capolavoro di partita. Quattro gol in due partite dal suo ritorno, la palma di miglior marcatore della squadra e una prima in casa assolutamente indimenticabile.