Serie A, Empoli-Sassuolo al cardiopalma: vincono i neroverdi 4-3

Che partita al Castellani! L'insospettabile Empoli-Sassuolo della domenica pomeriggio si candida a sfida-cartolina della settimana nonostante il calendario offrisse numerosi confronti di cartello. Sette gol nei novanta minuti del Castellani, l'ultimo dei quali - arrivato nel recupero finale - decisivo.

Il grande protagonista del match è Domenico Berardi, autore di una doppietta. La sfida era però cominciata nel segno degli azzurri, capaci di sbloccarla con un rigore di Caputo. Un altro ex della partita però, Pinamonti, rimette subito in carreggiata il Sassuolo, che grazie a Matheus Henrique mette avanti la testa a metà primo tempo. Alla mezz'ora il 2-2 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi, col primo gol in Serie A di Fazzini.

Dopo l'intervallo sale in cattedra appunto Berardi, che prima indirizza su calcio di rigore l'avvio di ripresa e fa 2-3. Poi, dopo il momentaneo e a lungo inseguito pareggio di Kovalenko, il talento del Sassuolo e della Nazionale sigla anche il definitivo 3-4 risolvendo una mischia in area e aiutato da una deviazione.