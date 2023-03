MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Udinese, avversario del Milan la prossima settimana, torna a vincere in Serie A dopo 17 partite. Lo fa con un colpo di testa di Becao deviato in modo decisivo da Luperto nella porta dei toscani. Sottil si toglie pressione di dosso e rilancia i bianconeri in classifica.