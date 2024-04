Serie A: Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore dell'Udinese

(ANSA) - UDINE, 22 APR - Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore dell'Udinese. Lo ha ufficializzato la società friulana spiegando che, per ora, l'accordo con il campione del mondo e pallone d'oro 2006 è valido soltanto fino al termine della stagione sportiva, avendo firmato un contratto fino al 30 giugno. Un incarico per cinque partite e i 19' più recupero del match interrotto con la Roma. Cannavaro sarà coadiuvato dal fratello Paolo come allenatore in seconda e da Francesco Troise come collaboratore tecnico. Dello staff fa parte anche la bandiera dell'Udinese, Giampiero Pinzi. La presentazione si terrà domani al Bluenergy Stadium. (ANSA).