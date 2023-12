Serie A Femminile, alle 12:30 c'è il Milan. Il programma della giornata

Ultimo appuntamento del 2023 in Serie A Femminile questo weekend. Sabato scenderanno in campo Milan e Juventus: le rossonere hanno l’occasione di avvicinare la quinta posizione, occupata dal Como, ospitando in casa un Napoli reduce dal primo punto conquistato in stagione proprio contro le lariane. Le bianconere invece saranno impegnate in casa della Sampdoria che torna finalmente a Genova e giocherà da qui in avanti le sue gare allo Stadio La Sciorba nel quartiere Molassana.

Domenica aprirà le danze lo scontro salvezza fra Pomigliano e Sassuolo con le campane che puntano all’aggancio in classifica mentre le neroverdi proveranno a tenere aperta la corsa al quinto posto. A seguire la Roma capolista e imbattuta in Italia sarà chiamata a dare una risposta dopo la prima sconfitta stagionale, in Champions League contro il PSG, sul campo di un Como che si vuole tenere stretto il quinto posto e chiudere al meglio un 2023 che ha regalato tante gioie.

Chiude infine il programma il big match per il terzo posto fra Fiorentina e Inter con le viola che per la seconda volta di fila giocheranno nel pomeriggio del lunedì.

Serie A Femminile, 11ª giornata

Sabato 16 dicembre

Milan-Napoli 12:30

Sampdoria-Juventus 14:30

Domenica 17 dicembre

Pomigliano-Sassuolo 12:30

Como-Roma 15:00

Lunedì 18 dicembre

Fiorentina-Inter 18:00 (diretta Rai Sport)