© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan Femminile torna oggi in campo per il campionato di Serie A dopo la pausa per le nazionali. Le rossonere di mister Ganz saranno impegnate in un derby lombardo contro il Como Women penultimo in classifica. Il Milan, invece, va a caccia di punti pesanti per la zona Champions League. Fischio di inizio alle 14.30.