Serie A femminile, i risultati al 45°: vincono Roma, Sassuolo e Fiorentina

Sono terminati i primi tempi della quinta giornata di Serie A femminile. Vincono le favorite Roma, Sassuolo e Fiorentina: le giallorosse sono avanti di due reti – Di Criscio e Bonfantini – in casa contro l'Orobica, mentre le neroverdi stanno sbancando il campo del ChievoVerona Valpo, infine la Fiorentina, dopo la delusione europea, riparte chiudendo avanti sul Tavagnacco la prima frazione. Vittorie anche per la Pink Bari contro il Verona e sopratutto della sorprendente Florentia che in casa del Mozzanica è avanti di due reti grazie a Dongus e Salvatori Rinaldi.

Atalanta/Mozzanica-Florentia 0-2 (20° Dongus, 37° Salvatori Rinaldi)

Pink Bari-Verona 1-0 (37° Ceci)

ChievoVerona Valpo-Sassuolo 0-1 (40° Giugiu)

Fiorentina-Tavagnacco 1- 0 (33° Philtjens)

Roma-Orobica 2-0 (12° Di Criscio, 23° Bonfantini)

Milan-Juventus (domani ore 12:30)