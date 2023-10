Serie A Femminile, i risultati della 3ª giornata: Roma-Juve a punteggio pieno. Milan avvio in salita

vedi letture

Dopo la terza giornata di campionato solo due squadre restano a punteggio pieno in vetta: Juventus e Roma. Le bianconere vincono in extremis a Milano contro un Milan che ha avuto un avvio in salita, mentre la Roma vince a Pomigliano con una manita. Alle loro spalle però tengono il passo Inter e Fiorentina, che vince la sua prima storica gara al Viola Park, che salgono a quota sette. Il Como vince nello scontro diretto contro la Sampdoria e sale a quota sei restando in scia alle big.

Questi risultati, marcatrici e classifica dopo la terza giornata di campionato:

Serie A Femminile, 3ª giornata

Sabato 7 ottobre

Sampdoria-Como 1-2

2’ Karlenas (C), 15’ Skorvankova (C), 76’ Giordano (S)

Pomigliano-Roma 0-5

9’, 20’ Feiersinger, 44’ Kumagai, 64’ Viens, 90’+4’ Tomaselli

Milan-Juventus 0-1

87' Caruso

Fiorentina-Napoli 2-0

83’ rig. Kajan, 86’ rig. Boquete

Sassuolo-Inter 1-2

53’ rig. Bonfantini (I), 75’ Karchouni (I), 77’ Nagy (S)

CLASSIFICA: Roma 9, Juventus 9, Inter 7, Fiorentina 7, Como 6, Milan 3, Sassuolo 1, Pomigliano 1, Napoli 0, Sampdoria 0