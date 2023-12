Serie A Femminile, il bilancio delle prime 11 giornate: delusione Milan

La Serie A Femminile dà appuntamento a metà gennaio per la ripresa delle ostilità e così si può tirare già un primo bilancio della stagione quando si è già effettuato il giro di boa della stagione regolare con le posizioni che si stanno sempre più definendo.

Le Promosse - Fra le squadre promosse in questa prima parte di stagione c’è ovviamente la Roma capolista e imbattuta: le giallorosse contro il Como hanno infatti inanellato l’undicesima vittoria, dimostrando ancora una volta grande carattere e capacità di rimontare, e guardano tutte dall’alto dei sei punti di vantaggio sulla Juve e degli otto sulla Fiorentina. Un buon bottino anche in vista della Poule Scudetto (a cui è già ufficialmente qualificata).

Positivo anche il cammino della squadra viola che in estate ha cambiato molto a partite dall’allenatore e si sta riscattando dopo il passaggio a vuoto della scorsa stagione. Guidata da una Boquete tornata a brillare come ai bei tempi e da giovani interessanti come Severini e Catena le toscane si candidano seriamente a un posto nella prossima Women’s Champions League (dal prossimo anno saranno tre le squadre italiane) e sembrano mature per contendere il secondo posto alla Juventus.

Bene, al netto della flessione attuale, anche il Como che sorprendentemente occupa il quinto posto e ha già messo un vantaggio importante sulle ultime due pizza della classifica, con un tecnico giovanissimo che sta maturando, ma appare già sulla buona strada per fare grandi cose. Nonostante le difficoltà iniziali, a partire dall’annuncio di disimpegno poi rientrato, anche la Sampdoria sta disimpegnandosi bene tanto da aver chiuso l’anno con una vittoria di prestigio (contro la Juventus) che tiene le blucerchiate in corsa per il quinto posto. Obiettivo impronosticabile a inizio stagione.

Le Bocciate - Il Milan è la grande delusione di queste prime undici gare. La squadra rossonera si candidava alla vigilia della stagione come possibile sfidante per un posto in Europa, ma la realtà dice che il terzo posto dista 15 punti e che c’è il forte rischio di disputare la Poule Retrocessione anziché quella Scudetto anche se i cinque punti dal Como sono recuperabili. Vedremo se dopo la pausa invernale il neo tecnico Corti, che ha preso il posto di Ganz un mese fa, riuscirà a trovare la chiave giusta per rilanciare una squadra che ha comunque valori importanti anche se fatica tantissimo in zona gol visto lo scarso rendimento delle punte (2 gol Laurent, 1 Staskova e Dompig).

Male anche il Napoli, unica squadra a non aver mai vinto finora in Serie A. La squadra partenopea ha inanellato ben nove sconfitte di fila trovando punti solo nelle ultime due giornate, contro Como e Milan, che le permettono di restare ancorate al penultimo posto delle corregionali del Pomigliano. È vero che competere con chi ha alle spalle club maschili è dura, ma i numeri inchiodano la squadra azzurra (appena 4 gol segnati a fronte di 22 subiti) che dovrà provare a inventarsi qualcosa anche sul mercato per tenere aperta la partita retrocessione.

Infine non brillantissimo neanche il Sassuolo che, come lo scorso anno, fatica a trovare quel gioco che l’aveva contraddistinto fin dai primi passi nel femminile. La squadra di Piovani è però ancora in corsa per il quinto posto e ha tutte le carte in regola per conquistarlo a patto di trovare maggiore continuità.