Serie A Femminile, il Milan di Ganz cade in casa contro la Juventus: Caruso decisiva nel finale di gara

La terza giornata di Serie A Femminile si apre con la vittoria del Como sulla Sampdoria per 1-2 e con la manita della Roma Campione d’Italia sul Pomigliano. Le rossonere, invece, sono alla ricerca del secondo risultato utile consecutivo, dopo la vittoria al cardiopalma nella scorsa giornata di Serie A contro le partenopee. Ad attenderle al Puma House of Football la Juventus di mister Montemurro, reduce dal poker contro le blucerchiate. Come riportato anche nelle statistiche Opta, il Diavolo è imbattuto di fatto in tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro le bianconere, rimediando 2 vittorie e un pareggio, dopo le cinque sconfitte nelle prime sette gare.

Come è tipico di ogni big match, le emozioni e le prime occasioni non tardano di certo ad arrivare. Al 7’ di gara, sono di fatto le rossonere ad andare vicino al vantaggio, con il tiro da fuori area di Laurent ma con la palla che termina alta sopra la traversa. Se da un lato abbiamo al 18’ il lancio in area di Cernoia che non trova la deviazione decisiva, dall’altro lato l’azione più pericolosa è sul fronte bianconero, con il tiro di potenza dalla distanza al 20’ di Beerensteyn e la parata fondamentale di Giuliani che devia alto sulla traversa. Nei minuti successivi il Milan continua a fare attenzione in particolare alla fase difensiva, come al 25’ con l’intervento decisivo di Swaby che interrompe l’azione delle bianconere in attacco.

Nella ripresa, i ritmi continuano ad essere simili a quelli già visti nella prima frazione di gioco. Dopo una fase di equilibrio tra le due squadre, è la Juventus di Montemurro a sfiorare la rete del vantaggio al 53’, con il cross in area di Girelli, la deviazione di testa di Beerensteyn e l’intervento decisivo e miracoloso di Giuliani che nega di fatto il gol alle bianconere. Man mano che passano i minuti i ritmi rallentano sempre di più, con di fatto poche occasioni pericolose da entrambi i fronti, come al 71’ con il corner insidioso battuto da Mascarello e con il Milan che non riesce ad approfittare della confusione in area. Nell’ultimo quarto d’ora di gara, però, la musica cambia ed entrambe le squadre provano a sbloccare il risultato, prima con Magnin che al 75’ deve intervenire sulla conclusione pericolosa di Dompig e poi con il tiro di potenza al 76’ di Bonansea e la deviazione decisiva di una super Giuliani che nega anche questa volta il vantaggio alle bianconere. Nonostante le occasioni create precedentemente dalla squadra di Ganz, è la Juventus a trovare la rete dello 0-1 e ad archiviare il match, con un’azione corale bianconera e il tiro angolato di Caruso all’86’. Il Milan resta a 3 punti in classifica, in attesa del doppio appuntamento della prossima settimana, prima con la gara di Coppa Italia contro il Verona e poi con il match di Seria A contro il Como.