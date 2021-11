Serie A Femminile, il Milan è il terzo miglior attacco con 19 gol realizzati

Grazie al 2-0 conquistato contro il Pomigliano, il Milan Femminile ha ottenuto la settima vittoria stagionale mantenendo il terzo posto in classifica. Dopo nove giornate di Serie A, la miglior realizzatrice rossonera è ancora Giacinti, al comando anche della classifica generale con sette reti. Grimshaw, in gol contro le campane, ha messo a referto la sua seconda marcatura in stagione mentre Tucceri Cimini ha segnato il suo primo gol in campionato. Tra le altre sono andate a segno Thomas (2), Boquete (2), Adami (1), Bergamaschi (1), Thrige (1), Cortesi (1) e Stapelfeldt (1).