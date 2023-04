Serie A Femminile, il programma del weekend: domenica Milan-Juventus

Fonte: figc.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A TIM è pronta a regalare un fine settimana ricco di emozioni ai tifosi e agli appassionati del calcio femminile. Tra sabato e domenica si disputeranno delle sfide fondamentali per le sorti delle Poule scudetto e salvezza: il match più atteso è senz’altro quello che vedrà protagonista la Roma, che in caso di vittoria con la Fiorentina potrà festeggiare il primo tricolore della sua storia. Ventiquattro ore dopo la Juve farà visita al Milan con l’obiettivo di blindare il secondo posto e, di conseguenza, la partecipazione alla prossima edizione della UEFA Women’s Champions League. Parma e Pomigliano sono invece attesi dallo scontro diretto che potrebbe cambiare i rapporti di forza nell’appassionante volata per non retrocedere.

Poule scudetto – Dopo una cavalcata esaltante (20 vittorie su 22 incontri disputati), la data che Bartoli e compagne attendevano da tempo è arrivata: battendo la Viola, sabato al Tre Fontane le giallorosse metterebbero le mani sullo scudetto, un titolo che andrebbe ad aggiungersi alla Supercoppa conquistata lo scorso novembre e alla Coppa Italia vinta nel 2021. Le capitoline sono l’unica squadra a punteggio pieno dall’inizio delle due Poule e si sono aggiudicate le ultime 6 sfide con la formazione toscana (per le statistiche Opta clicca qui).

Domenica il Milan cercherà di ripetere l’ottima prestazione che ha permesso all’undici di Ganz di aggiudicarsi il derby, ma dovrà fare i conti con il desiderio di rivalsa della Juve, intenzionata a ripartire di slancio dopo il ko con la capolista. Le bianconere, chiuso il discorso secondo posto, si proietterebbero sulla finale della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane contro la Roma, l’attesissimo appuntamento che domenica 4 giugno a Salerno – in uno Stadio Arechi pronto a colorarsi a festa per l’occasione (per le informazioni sulla biglietteria clicca qui) - regalerà l’ennesimo confronto tra le dominatrici delle ultime stagioni.

POULE SCUDETTO - Sesta giornata

Sabato 29 aprile – ore 14.30

Roma-Fiorentina (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Stadio Tre Fontane – Roma

Domenica 30 aprile – ore 14.30

Milan-Juventus (diretta su TimVision)

Centro Sportivo Vismara

Riposa: Inter