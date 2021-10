Serie A femminile, il programma dell'5^ giornata: domenica alla 12.30 Napoli-Milan

Dopo lo stop forzato dell’ultimo turno la Roma si prepara a tornare in campo sfidando la capolista Juventus sul proprio terreno in quello che sarà il big match della quinta giornata. Mentre l’Inter, che ha superato i problemi legati al Covid-19, andrà a far visita al Pomigliano per provare a tenere il passo delle prime in classifica.

Ad aprire però il turno sarà la Fiorentina reduce dalla roboante vittoria sul campo della Lazio che se la vedrà contro la Sampdoria dell’ex Cincotta che nell’ultimo turno ha visto sospendere la gara contro il Pomigliano a causa di un nubifragio che si è abbattuto su Genova. Le due squadre sono appaiate a quota tre e hanno voglia di fare punti: le viola per dare continuità all’ultimo successo, le blucerchiate per dimostrare che la vittoria all’esordio non è stato un episodio isolato. Sfida salvezza nell’altro match del sabato con l’Empoli che ospiterà l’Hellas Verona con la ferma volontà di voltare pagina dopo il difficile avvio di stagione e tornare a macinare gioco e vittorie come nella passata stagione. Le gialloblù però non possono regalare nulla e dopo il pari contro il Napoli vogliono continuità di risultati. Come detto il big match è quello che andrà in scena nella Capitale con la Roma che ospiterà la Juventus in una sfida fra due grandi pretendenti al titolo nonché le squadre che nella passata stagione hanno alzato trofei (Coppa Italia le giallorosse, Scudetto e Supercoppa le bianconere).

Domenica invece scenderà in campo il Sassuolo, altra squadra a punteggio pieno, che in casa contro la Lazio potrebbe approfittare di uno scivolone bianconero per godersi la vetta solitaria della classifica e confermarsi come una reale pretendente al titolo. In campo ci saranno poi le milanesi con il Milan chiamato a Napoli a riprendere la marcia dopo la sconfitta interna contro le neroverdi di Piovani e l’Inter che lì vicino, a Pomigliano, proverà a conquistare la quarta vittoria e tenere il passo delle prime. Le due campane però sono rivali temibili e che, soprattutto in casa, possono creare più di un grattacapo anche a squadre sulla carta più attrezzate.

5^ Giornata

Sabato 02/10

Fiorentina-Sampdoria 12:30 (TIMVISION)

Empoli-Hellas Verona 14:30 (TIMVISION)

Roma-Juventus 14:30 (TIMVISION e La7)

Domenica 03/10

Napoli-Milan 12:30 (TIMVISION)

Sassuolo-Lazio 14:30 (TIMVISION)

Pomigliano-Inter 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 12, Sassuolo 12, Milan 9, Roma* 9, Inter* 9, Napoli 4, Fiorentina 3, Sampdoria* 3, Pomigliano* 1, Empoli 1, Hellas Verona 1, Lazio 0

* una gara in meno

Classifica marcatrici: Giacinti (Milan) 6, Lundin (Fiorentina) 4, Clelland (Sassuolo) 3, Girelli (Juventus) 3, Marinelli (Inter) 3