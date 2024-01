Serie A Femminile, il programma della 13^ giornata: lunedì Milan-Como

Dopo le gare di Coppa Italia torna in campo anche la Serie A Femminile con la Sampdoria che aprirà le danze contro il Napoli per provare il sorpasso sul Como, che sarà impegnato lunedì sera in casa di un Milan che deve invertire la sua stagione, per entrare fra le prime cinque della classifica. Subito dopo andrà in scena il big match fra Inter e Roma con le nerazzurre che devono rinsaldare la loro posizione in classifica e provare a non scivolare troppo lontano (sono già a -11) dal terzo posto. Le giallorosse, scottate dalle sconfitte in Supercoppa e Coppa Italia, però sono decise a continuare il percorso netto in campionato.

Domenica sarà invece il turno di Fiorentina e Juventus: le viola saranno di scena con il Pomigliano e le bianconere invece andranno a sfidare il Sassuolo.

Serie A Femminile, 13ª giornata

Sabato 20 gennaio

Sampdoria-Napoli 12:30

Inter-Roma 15:00

Domenica 21 gennaio

Fiorentina-Pomigliano 12:30

Sassuolo-Juventus 15:00

Lunedì 22 gennaio

Milan-Como 18:00 (diretta RaiSport)

La classifica aggiornata

Roma 36 punti

Juventus 30

Fiorentina 28

Inter 17

Como 15

Sassuolo 14

Sampdoria 14

Milan 10

Pomigliano 5

Napoli 2

Classifica marcatrici (prime posizioni): Boquete (Fiorentina) 7, Catena (Fiorentina) 7, Beerensteyn (Juventus) 7, Viens (Roma) 6, Caruso (Juventus) 5, Girelli (Juventus) 5, Cambiaghi (Inter) 5, Linari (Roma) 5