Serie A Femminile, Juventus a punteggio pieno. Milan a -3

Juventus, Milan e, appena staccato, Sassuolo. Sono queste le tre squadre che al termine del girone d'andata della Serie A femminile sono saldamente in testa alla classifica e hanno scavato un solco dalle altre concorrenti. Se i primi due posti occupati da bianconere e rossonere non sorprendono, il terzo del Sassuolo è invece la grande novità della stagione in corso e testimonia l'ottimo lavoro che il club neroverde sta facendo anche a livello femminile. Nessuno alla vigilia si aspettava un Sassuolo così in alto e soprattutto davanti a squadre più quotate come Fiorentina, Roma e Inter.

Le neroverdi nell'ultimo turno d'andata battono l'altra rivelazione della stagione, l'Empoli, con un netto 3-0 che porta le firme della solita Kamila Dubcova, una delle centrocampiste più decisive del campionato, e poi di Valeria Pirone e di una Monterubbiano spesso e volentieri decisiva quando si alza dalla panchina. Vittorie ovviamente anche per Milan e Juventus, ma molto diverse fra loro: le rossonere battono infatti in trasferta l'Hellas Verona per 1-0 (un risultato molto ricorrente nelle ultime stagioni) grazie alla ritrovata Natasha Dowie, mentre le bianconere stravincono il derby d'Italia in casa dell'Inter con un 3-0 che porta le reti della solita Cristiana Girelli e delle centrocampiste Galli e Pedersen.

Scendendo la classifica salgono Fiorentina e Florentia San Gimignano che vanno a formare un terzetto di toscane alle spalle delle prime tre: le viola soffrono contro un San Marino Academy brillante nonostante le tantissime assenze per Covid-19 (ben nove calciatrici out) e la spuntano solo nel finale grazie alle reti di Baldi e Sabatino. Prima aveva sbloccato la gara Middag al 68° con la solita Raffaella Barbieri che aveva pareggiato al 74° su calcio di rigore. Una sconfitta onorevole per le Titane che riescono comunque a mantenere i cinque punti di vantaggio sulle ultime due: Pink Bari e Napoli. Le pugliesi cadono in casa contro la Florentia San Gimignano per 1-0 firmato dalla centrale difensiva e capitana Tamar Dongus. Una vittoria che permette alle toscane di salire a quota 16 e scavalcare l'Inter. Il Napoli invece cade con onore sul campo della Roma nella partita più spettacolare della giornata: Apre Popodinova per le ospiti, poi la Roma ribalta tutto con la solita Annamaria Serturini e col rigore trasformato da Andressa. Le partenopee a inizio ripresa pareggiano i conti con Huchet, ma dieci minuti dopo è Bartoli in proiezione offensiva a risolvere il match e fissare il risultato sul 3-2 finale.

Nel prossimo turno sfida salvezza fra Napoli e Pink Bari, con entrambe le squadre che dovranno puntare alla vittoria vista la delicata situazione di classifica e le sfide impegnative di San Marino ed Hellas: le prime ospiteranno in casa quell'Empoli che all'esordio gli rifilò 10 reti con la voglia di dimostrare quanto siano cresciute e provare a vendicarsi; Il Verona invece andrà a far visita alla Juventus in una gara sulla carta proibitiva. Sfida impegnativa per il Milan che andrà a far visita alla Florentia San Gimignano nel fortino di Santa Lucia dove lo scorso anno venne sconfitta dalle neroverdi. Il Sassuolo invece andrà a Roma a sfidare una squadra che potrebbe schierare in campo il neo acquisto Linari, mentre l'altro match di cartello sarà la sfida fra Inter e Fiorentina.

Il programma dell’11^ giornata

Hellas Verona-Milan 0-1 (23' Dowie)

Pink Bari-Florentia San Gimignano 0-1 (19' Dongus)

Sassuolo-Empoli 3-0 (4' Dubcova, 41' Pirone, 95' Monterubbiano)

Inter-Juventus 0-3 (54' rig. Girelli, 68' Galli, 88' Pedersen)

Roma-Napoli 3-2 (22' Serturini, 35' rig. Andessa, 64' Bartoli; 14' Popadinova, 55' Huchet,)

Fiorentina-San Marino Academy 3-1 (68' Middag, 86' Baldi, 90+4' Sabatino; 74' rig, Barbieri,)

Classifica: Juventus 33, Milan 30, Sassuolo 25, Empoli 17, Fiorentina 17, Florentia SG 16, Roma 16, Inter 14, Hellas Verona 10, San Marino Academy 8, Pink Bari 3, Napoli 1

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 12, Sabatino (Fiorentina) 9, Giacinti (Milan) 8, Dubcova (Sassuolo) 8, Pirone (Sassuolo) 7, Serturini (Roma) 7, Polli (Empoli) 6, Lazaro (Roma) 6, Bugeja (Sassuolo) 6, Barbieri (San Marino Academu) 6, Dowie (Milan) 6