Serie A Femminile, la classifica: Milan in vetta solitaria, staccate Juve e Fiorentina

Il grande successo nel big match per 3-0 contro la Juventus Women, lancia il Milan Femminile in vetta solitaria della classifica di Serie A Femminile. Un successo che vale doppia per autostima, convinzione ed importanza della classifica. Le rossonere staccano definitivamente la concorrenza, con un primato in solitaria a quota 16 dopo 6 incontri. Lontane tre distanze le bianconere e quattro la Fiorentina, con ancora un match da giocare però.

Ecco la classifica: Milan Femminile 16, Juventus Women 13, Fiorentina 12*, Sassuolo 11, Florentia 10, Verona 7, Roma 7, Tavagnacco 7, Fimauto Valpolicella 7, Mozzanica 4, Bari 3*, Orobica 3

*una partita in meno