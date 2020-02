Serie A Femminile, la giornata: il Milan vince il derby, rossonere terze in classifica

Il Milan vince in rimonta il derby con l'Inter e aggancia la Fiorentina in classifica: 2-1 per le rossonere, che hanno trovato il gol vittoria al minuto numero 78 con Valentina Giacinti. Vittoria esterna della Roma: 2-1 sul campo dell'Empoli. Le rossonere, che hanno ancora una gara da recuperare, hanno adesso 32 punti: gli stessi della Fiorentina.

Il programma completo del 15° turno:

Sabato 01/02

Tavagnacco-Fiorentina 0-1 (36' Lazaro)

Florentia San Gimignano-Juventus 0-0

Sassuolo-Orobica 6-0 (4' e 93' Sabatino, 53' Molin, 68' e 79' Ferrato, 75' Dubcova)

Hellas Verona-Pink Bari 1-1 (17' Baldi, 26' Honkanen)

Domenica 02/02

Empoli-Roma 1-2 (45+1'e 86' Thomas, 66' Varriale)

Milan-Inter 2-1 (51' Bartonova, 69' Thorvaldsdottir, 78' Giacinti)

CLASSIFICA

Juventus 38

Fiorentina Women's 32

Milan 32

Roma 28

Sassuolo 23

Inter 18

Florentia SG 18

Empoli Ladies 15

Hellas Verona 12

Pink Bari 10

Tavagnacco 9

Orobica Bergamo 1