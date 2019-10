La Juventus è uscita vincitrice dal primo derby d'italia in Serie A Femminile battendo l'Inter per 3-0. Le bianconere si portano così a 12 punti in classifica, agganciando il Milan di mister Ganz in prima posizione: entrambe le formazioni hanno ottenuto quattro vittorie in altrettante partite di campionato giocate finora.