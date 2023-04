Serie A Femminile, la top 11 della 5ª giornata poule scudetto e salvezza

Fonte: figc.it

Ecco i facts relativi alla Top 11 della quinta giornata delle Poule scudetto e salvezza della Serie A Femminile TIM:

● Laura Giuliani: Il portiere del Milan è secondo in questa giornata di campionato per numero di parate effettuate dietro a Cetinja (8 vs 6), ma primo per percentuale di salvataggi (86% - 6/7).

● Sara Gama: La bianconera ha giocato sei palloni nell’area di rigore avversaria in questo turno di Serie A – almeno il doppio di qualsiasi altro difensore nella giornata appena conclusa. 12 inoltre i duelli ingaggiati, primato tra le colleghe di reparto scese in campo nel weekend.

● Elena Linari: Tra le giocatrici con almeno 10 passaggi effettuati nella giornata di campionato appena terminata, la giallorossa è quella con la più alta percentuale di riuscita: 92% (34/37).

● Darya Kravets: La giocatrice del Como ha effettuato 11 respinte difensive in questa giornata di campionato – almeno quattro più di qualsiasi altra.

● Valery Vigilucci: Oltre a essere una delle due centrocampiste con un gol da fuori area in questa giornata di Serie A, la rossonera ha ingaggiato quattro duelli aerei nel detby con l’Inter – solo van der Gragt ha fatto meglio nel match (cinque).

● Andressa Alves: La brasiliana, oltre alla rete del momentaneo 1-1 con la Juventus, è stata – con Linberg – una delle due giocatrici con il 100% di tiri nello specchio in questa giornata di campionato tra quelle che ne hanno effettuati più di due totali (3/3, come la norvegese del Como).

● Giada Greggi: Tra le giocatrici che hanno effettuato almeno cinque passaggi sulla trequarti avversaria nel turno di Serie A appena concluso, la giallorossa è quella che ha registrato la più alta percentuale di precisione (92% - 11/12).

● Refiloe Jane: La sudafricana, oltre ad aver realizzato la rete del momentaneo pareggio con il Como, ha creato cinque occasioni da gol per le compagne di squadra – nessuna giocatrice tra tutte quelle scese in campo nel weekend ha fatto meglio della neroverde.

● Martina Piemonte: In questo turno di Serie A la rossonera è stata l’unica giocatrice ad aver partecipato a più di un gol (una ete e un assist nel derby con l’Inter) e quella con più tocchi in area avversaria (nove).

● Valentina Giacinti: Oltre ad aver segnato uno dei tre gol con cui la Roma ha battuto la Juventus, la giallorossa è stata – tra le giocatrici scese in campo al Tre Fontane – una delle due che hanno centrato più di una volta lo specchio della porta (due, dietro solo ad Andressa a tre).

● Camilla Linberg: Quello realizzato dalla norvegese in questo turno di campionato, oltre che il primo dei due gol con cui il Como ha vinto il match col Sassuolo, è stato il suo primo in generale in Serie A. Tre inoltre i suoi tiri nello specchio nella giornata appena conclusa – nessuna ha fatto meglio.