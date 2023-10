Serie A Femminile, Milan-Juventus 0-0 a fine primo tempo

Si è concluso poco fa alla Puma House of Football di Milano il primo tempo del match tra Milan e Juventus valido per la terza giornata della Serie A Femminile: nessuna rete e pochissime emozioni in questa prima frazione di gioco tra rossonere e bianconere. L'unica conclusione in porta è stata di Beerensteyn che ha provato a battere Giuliani dalla distanza, ma il portiere milanista non si è fatto sorprendere e ha alzato il pallone sopra la traversa.