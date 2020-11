Serie A femminile, Milan-Roma: gli highlights della vittoria delle rossonere

Nella giornata di ieri è andato in scena l'importantissimo match tra Milan e Roma femminile al Vismara. Novantaquattro minuti difficilissimi per la squadra di Ganz, che grazie al rigore realizzato da Valentina Giacinti - sette gol nelle ultime sei partite - porta a casa a tre punti e continua a rimanere a sole tre distanze dalla capolista Juventus. Sui propri canali social, il club rossonero ha diffuso gli highlights del match.

