Serie A Femminile, oggi al via la Poule Scudetto e la Poule Retrocessione. Il Milan riposa

Dopo la lunga pausa per Nazionale e semifinali di Coppa Italia, in questo fine settimana torna in campo la Serie A Femminile con la seconda fase del campionato: la Poule Scudetto e la Poule Retrocessione. Con Roma e Milan che osservano un turno di riposo ad aprire la giornata sarà la sfida salvezza fra Pomigliano e Sampdoria, le campane devono vincere per mettersi dietro le corregionali del Napoli almeno per un giorno e per provare a risucchiare le blucerchiate nella lotta per gli ultimi due posti nonostante i dodici punti di distacco fra terzultima e ultime due. Dal canto loro le liguri con una vittoria metterebbero farebbero un passo enorme verso una salvezza che pare comunque piuttosto sicura.

A seguire sarà la Fiorentina a scendere in campo sul campo del Sassuolo. Se il terzo posto delle viola non sembra a rischio, sono infatti 13 i punti di vantaggio su neroverdi e Inter, la squadra di De La Fuente deve provare a vincere per insidiare il secondo posto della Juventus che garantirebbe un cammino più agevole nella prossima Women's Champions League, dove l'Italia avrà tre rappresentanti (con la Roma già sicura della qualificazione).

Di seguito il programma della prima giornata:

POULE SCUDETTO - Prima giornata

Sabato 16 marzo

Sassuolo-Fiorentina ore 15:00

Domenica 17 marzo

Inter-Juventus ore 16:00 (Rai2)

Riposa: Roma

Classifica: Roma 51, Juventus 43, Fiorentina 39, Sassuolo 26, Inter 26

POULE SALVEZZA - Prima giornata

Sabato 16 marzo

Pomigliano-Sampdoria ore 12:30

Domenica 17 marzo

Como-Napoli ore 12:30

Riposa: Milan

Classifica: Milan 21, Como 21, Sampdoria 18, Napoli 6, Pomigliano 6