Serie A Femminile, perde il Milan. Il programma di domani

Vittorie di misura nelle prime due gare della sesta giornata di Serie A Femminile. La Sampdoria si impone infatti per 1-0 in casa del Pomigliano, in 10 dal 50° per l'espulsione di Apicella, grazie a una rete su calcio di rigore della ex Taty. A Firenze invece la squadra viola si impone all'ultimo respiro sul Milan grazie alla rete di Milica Mijatović . Una vittoria importante per la squadra di De La Fuente che si porta a -2 dal duo di testa Roma e Juventus, che si sfideranno domani, staccando momentaneamente Como e Inter, che domani si scontreranno fra loro.

Serie A Femminile, 6° turno

Sabato 04/11

Pomigliano-Sampdoria 0-1

82' rig. Taty

Fiorentina-Milan 1-0

90'+2' Mijatovic

Domenica 05/11

Juventus-Roma 12:30

Napoli-Sassuolo 15:00

Como-Inter 18:00

CLASSIFICA: Roma e Juventus 15; Fiorentina 13*, Inter e Como 10; Milan 7*; Sampdoria 6*; Sassuolo e Pomigliano 1*; Napoli 0.

* una gara in più