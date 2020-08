Serie A Femminile, seconda giornata: domani Milan impegnato in casa del San Marino

La seconda giornata del campionato di Serie A femminile si aprirà con in campo il Milan impegnato in una trasferta all'estero. Sembra strano, ma è così perché le rossonere di Ganz andranno sul Monte Titano a far visita al San Marino Academy neopromosso e alla prima storia casalinga in Serie A desiderose di riscattare il 10-0 subito a Empoli nella prima giornata. L'avversario non è certo dei più semplici, si tratta della più seria concorrente alla Juventus per il titolo, ma all'esordio non ha convinto pienamente vincendo di misura in casa contro la Florentia. Alla stessa ora scenderanno in campo anche le neroverdi che tornano al Santa Lucia dopo 188 giorni con la voglia di riprendere da dove avevano lasciato e conquistare i primi punti della loro stagione. Avversario sarà l'Hellas Verona, sconfitto all'esordio contro la Juventus dopo aver tenuto a lungo testa alle bianconere.

A concludere il sabato saranno le campionesse d'Italia che faranno il loro esordio fra le mura amiche contro l'Empoli delle tante ex in campo – Glionna, Brscic, Toniolo e Bellucci – e in panchina – il tecnico Spugna – che ha esordito come meglio non poteva andando a segno dieci volte contro il San Marino in quella che è la seconda vittoria più larga nella storia del campionato. La Juve è chiamata a mostrare qualcosa di più rispetto all'esordio, mentre le toscane potranno giocare con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere.

Domenica invece scenderanno in campo Inter e Roma. Le nerazzurre, sconfitte pesantemente all'esordio, se la vedranno con l'ostico Sassuolo e dovranno subito dare risposte al campionato per non rischiare di vivere un'altra stagione come quella appena passata. Il mercato l'ha promossa a pieni voti, ma ora bisogna trasformare i complimenti in risultati. Le neroverdi emiliane però sono determinate a non rendere la vita facile a nessuno e proveranno a fermare l'Inter dopo la Roma. Anche le giallorosse saranno chiamate a riscattarsi dopo il pari in terra emiliana e se la vedranno contro la Pink Bari vittoriosa in casa contro il Napoli. Un impegno sulla carta facile, ma da non sottovalutare perché le pugliesi sanno mettere in difficoltà chiunque.

Chiude la giornata la sfida che vedrà il Napoli all'esordio casalingo contro una Fiorentina che ha subito mostrato i muscoli e che pare non pagare la rivoluzione estiva. Per le ragazze di Marino non sarà facile fare punti al cospetto di una delle big del campionato, ma l'entusiasmo per la prima in A fra le mura amiche potrebbe essere un'arma in più.

2^ Giornata

29 agosto

Florentia San Gimignano-Hellas Verona 17:45 (TIMVISION)

San Marino Academy-Milan 17:45 (TIMVISION)

Juventus-Empoli 20:45 (TIMVISION e SKY)



30 Agosto

Inter-Sassuolo 17:45 (TIMVISION)

Roma-Pink Bari 17:45 ((TIMVISION e SKY)

Napoli-Fiorentina 20:45 (TIMVISION)

Classifica: Empoli 3, Fiorentina 3, Juventus 3, Bari 3, Milan 3, Sassuolo 1, Roma 1, Napoli 0, Florentia San Gimignano 0, Hellas Verona 0, Inter 0, San Marino Academy 0