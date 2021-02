Serie A femminile, sempre Juve-Milan in testa. Ma in mezzo la classifica si spacca

Dopo l’ultimo turno di campionato si crea una vera e propria spaccatura in classifica con la Florentina San Gimignano che stacca di cinque lunghezze le inseguitrici entrando nel gruppo che lotta per un posto ai piedi di un podio che difficilmente cambierà. In testa prosegue sempre il duello fra Juventus e Milan, col Sassuolo che punta alla terza piazza, mentre in coda Napoli e Pink Bari non approfittano degli scivoloni di chi le precede.

Ma partiamo dalla Juventus capolista che inanella la tredicesima vittoria di fila con una vera e propria prova di forza in casa dell’Empoli: un 3-0 che porta le firme della solita Cristiana Girelli, doppietta per lei, e di Hurtig. Un segnale di salute, specialmente dopo i brividi in Coppa Italia proprio contro la squadra di Spugna, per le bianconere che tengono a distanza il Milan vittorioso alla domenica per 4-1 sul San Marino. Qui la protagonista è una Natasha Dowie ritrovata e autrice di una doppietta che spegne le velleità delle Titane dopo l’1-1 maturato nella prima ora per i gol di Corazzi e Spinelli. Tocca poi a Tamborini al 90° calare il poker rossonero. Vittoria anche per il Sassuolo infine che si impone grazie a bomber Pirone, otto gol in stagione, sull’Inter nel posticipo.

A metà classifica approfittano della caduta dell’Empoli tutte le avversarie. La Roma cala il poker in casa della Pink Bari mandando a segno quattro calciatrici diverse e sorpassa le toscane che si vedono sopravanzare anche dalla Fiorentina che regola 2-0 il Napoli grazie alla solita Sabatino e a un’autorete di Huynh. Vittoria anche per la Florentia San Gimignano che in rimonta espugna il campo di un Hellas a cui non basta l’ennesima rete di Asia Bragonzi. La doppietta di Sara Nilsson infatti regala alle neroverdi tre punti che permettono alla squadra di Carobbi di tenere il passo delle grandi.

Sabato 06/02

Pink Bari-Roma 0-4 (29' Bartoli, 37' Lazaro, 52' Giugliano, 61' rig. Andressa)

Empoli-Juventus 0-3 (27', 63' Girelli, 57' Hurtig)

Hellas Verona-Florentia San Gimignano 1-2 (59' rig. Bragonzi; 71', 83' Nilsson)

Fiorentina-Napoli 2-0 (31' Sabatino, 56' aut. Huynh)

Milan-San Marino Academy 4-1 ( 55' Spinelli, 61', 78' Dowie,90’ Tamborini; 50' rig. Corazzi)

Sassuolo-Inter 1-0 (19’ Pirone)

Classifica: Juventus 39, Milan 36, Sassuolo 28, Fiorentina 23, Roma 22, Empoli 20, Florentia SG 19, Inter 14, Hellas Verona 10, San Marino Academy 8, Napoli 4, Pink Bari 3

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 15, Sabatino (Fiorentina) 11, Giacinti (Milan) 10, Pirone (Sassuolo) 8, Dubcova (Sassuolo) 8, Dowie (Milan) 8, Polli (Empoli) 7, Lazaro (Roma) 7, Serturini (Roma) 7, Barbieri (San Marino) 7, Bugeja (Sassuolo) 6, Bragonzi (Hellas Verona) 6, Marinelli (Inter) 6