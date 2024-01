Serie A Femminile, si è chiuso il 14° turno: Milan terzultimo in classifica

Si è chiuso il 14° turno di campionato per quanto riguarda la Serie A Femminile con il 2-2 fra Juventus e Fiorentina, vero e proprio scontro diretto per la seconda posizione in classifica alle spalle della Roma. Viola due volte avanti con la doppietta di Madelen Janogy fra il 19' e il 32', con le bianconere che recuperano il risultato prima con Julia Angela Grosso al 26' e poi con Onyi Echegini al 74'.

Di seguito il quadro completo dei risultati del turno e la classifica aggiornata:

SERIE A FEMMINILE, 14ª GIORNATA

Napoli-Inter 2-3

Roma-Sampdoria 2-0

Pomigliano-Milan 0-0

Como-Sassuolo 0-1

Juventus-Fiorentina 2-2

CLASSIFICA

Roma 39

Juventus 34

Fiorentina 32

Inter 23

Sassuolo 17

Como 15

Sampdoria 15

Milan 14

Pomigliano 6

Napoli 3