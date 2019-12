Serie A Femminile, si torna in campo nel 2020: Milan-Empoli il 12 gennaio

Dopo tre mesi di gol, parate e grandi giocate, la Serie A TIMVISION si ferma per la pausa invernale. Salutato il 2019, il campionato tornerà nel 2020 ripartendo dall’ultima giornata del girone d’andata, in programma sabato 11 e domenica 12 gennaio. Per gli appassionati di calcio femminile, il nuovo anno si aprirà con una gradita sorpresa: la partita tra il Tavagnacco e la Juve campione d’inverno si disputerà nella splendida cornice dello Stadio Nereo Rocco di Trieste.



La notizia è stata resa nota dalla Divisione Calcio Femminile, che ha da poco ufficializzato gli orari del prossimo turno, che scatterà l’11 gennaio alle ore 12 con Pink Bari-Roma (diretta su TIMVISION), le due squadre che daranno il via al nuovo anno in rosa del calcio italiano. Il programma dell’11ª giornata proseguirà alle 14.30 con tre sfide: Orobica-Fiorentina, Sassuolo-Hellas Verona e Inter-Florentia San Gimignano.



Domenica 12 gennaio ci sarà invece un doppio appuntamento con la Serie A TIMVISION. Alle 12.30 (diretta su Sky Sport) Sara Gama tornerà nella sua Trieste, cinque mesi dopo aver ricevuto dal sindaco Dipiazza il sigillo trecentesco, il riconoscimento consegnato alle personalità che si sono distinte nella loro attività. Nella città dove è nata e cresciuta, la capitana della Nazionale affronterà il Tavagnacco, la formazione nella quale ha giocato dal 2006 al 2009. Dopo il match della Juve capolista, alle 14.30 al ‘Brianteo’ di Monza, spazio a Milan-Empoli, con le rossonere che in attesa di recuperare la partita contro la Pink Bari cercheranno di restare agganciate a Roma e Fiorentina.



Il programma dell’11ª giornata



Sabato 11 gennaio 2020



Ore 12 (diretta su TIMVISION)

Pink Bari-AS Roma

Campo Comunale A. Antonucci – Bitetto (BA)



Ore 14.30 (diretta su TIMVISION)

Orobica Bergamo-Fiorentina

Centro Sportivo G. Facchetti – Cologno al Serio (BG)

Sassuolo-Hellas Verona

Stadio Comunale Enzo Ricci – Sassuolo (MO)

Inter-Florentia San Gimignano

Campo Sportivo Comunale F. Chinetti – Solbiate Arno (VA)

Domenica 12 gennaio 2020



Ore 12.30 (diretta su Sky e differita su TIMVISION)

Tavagnacco-Juventus

Stadio Nereo Rocco – Trieste

Ore 14.30 (diretta su TIMVISION)

Milan-Empoli

Stadio Brianteo – Monza (MB)