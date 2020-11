Serie A femminile, si va avanti. Con meno di 16 calciatrici disponibili ci sarà il rinvio

Il campionato di Serie A femminile andrà avanti. Questo è quanto è emerso dalla riunione tenutasi oggi fra i club e la Divisione Calcio Femminile della FIGC in cui si è discusso come affrontare i problemi causati dall’aumento di contagi da Covid-19. Oltre alla decisione di andare avanti, come riferito da Tuttocalciofemminile, si è anche deciso il numero minimo di calciatrici che dovranno essere a disposizione affinché si possa giocare una gara: saranno 16 di cui almeno nove nate prima del 2001 e ci dovrà essere almeno un portiere a disposizione. Per quanto riguarda il numero di straniere da inserire in distinta invece nulla cambia. Ora si attende il comunicato della FIGC in merito.