Serie A Femminile, tre rossonere nella top 11 dell'ultima giornata

Fonte: figc.it

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ecco i facts relativi alla Top 11 della 12a giornata della Serie A Femminile TIM:

Laura Giuliani: Tra i portieri che hanno fronteggiato almeno cinque tiri nello specchio in questo turno di Serie A, la giocatrice rossonera è l’unica con il 100% di parate (6/6). In generale nessun estremo difensore ha effettuato più salvataggi della azzurra nel weekend (sei).

Anja Sønstevold: Oltre a essere l’unico difensore con più di un assist all’attivo in questo turno di Serie A (due), la nerazzurra conta sei cross su azione riusciti nella giornata appena conclusa (nessuna in generale ha fatto meglio).

Chiara Cecotti: La giocatrice del Como è stata, con Giorgia Spinelli, una delle due giocatrici che hanno intercettato più palloni nella sfida in casa della Sampdoria (quattro a testa). Tre cross e due occasioni create inoltre per la classe ’99 – nessuna tra le lariane ha fatto meglio in entrambe le classifiche.

Malgorzata Mesjasz: La giocatrice del Milan ha intercettato sette palloni in questo turno di campionato – nessuna in generale ne conta di più nella giornata appena conclusa.

Federica Cafferata: La giocatrice della Fiorentina è stata la migliore, nella sfida contro il Parma, per duelli ingaggiati tra i difensori. In generale solo Michela Cambiaghi nel match ne ha effettuati più della viola (12).

Alexandra Jóhannsdóttir: La giocatrice viola è l’unica centrocampista con più di una rete realizzata nella giornata appena conclusa (doppietta vs Parma). L’islandese ha effettuato tre tiri nello specchio in questo turno – solo Serturini (quattro) la precede.

Vero Boquete: Oltre ad aver realizzato un gol nel poker della Fiorentina contro il Parma, la spagnola ha completato due dribbling in questo turno di campionato – nessuna tra le centrocampiste ha fatto meglio.

Julia Grosso: La bianconera è la giocatrice che ha partecipato a più marcature in questo turno di campionato: tre, frutto di un gol e due assist.

Tabita Chawinga: Oltre ad aver firmato la doppietta che ha deciso la sfida tra Pomigliano e Inter, la nerazzurra ha toccato 10 palloni nell’area di rigore avversaria – nessuna ha fatto meglio in questo turno di Serie A.

Kosovare Asllani: Oltre ad aver realizzato il gol vittoria per il Milan sul campo del Sassuolo, la rossonera è diventata, alle spalle di Tabitha Chawinga (nove) la seconda miglior marcatrice su azione in questa Serie A (sette reti per la svedese).

Lineth Beerensteyn: La bianconera contro la Roma ha firmato la sua seconda doppietta nella Serie A 22/23 – solo Elisa Polli (tre) conta più marcature multiple dell’olandese nel torneo. Nella gara del Tre Fontane è stata inoltre l’unica giocatrice della Juventus che ha centrato più di una volta lo specchio della porta (due).