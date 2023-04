MilanNews.it

Un punto a testa per Lecce e Sampdoria, che hanno pareggiato nel primo incontro della domenica valido per la trentesima giornata di Serie A. Al Via Del Mare, i pugliesi si sono portati in vantaggio nel primo tempo con Ceesay. Nella ripresa, però, i liguri hanno trovato nuovamente il pareggio grazie al primo gol italiano di Jesé Rodriguez.