Serie A, fra una settimana esatta il derby contro l'Inter

Siamo nel corso della pausa internazionale per le nazionali ma la mente dei tifosi rossoneri non può non viaggiare da qui a una settimana: fra sette giorni esatti, infatti, sarà il momento del derby di Milano. Inter e Milan si affronteranno il prossimo sabato 16 settembre alle 18 nello scenario di San Siro, nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A.