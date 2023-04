Serie A, frena il Napoli: 0-0 in casa contro il Verona. Buon rientro di Osimhen

MilanNews.it

Di positivo, per il Napoli, c'è soltanto il buon rientro di Victor Osimhen, che ha dimostrato di essere abile e arruolabile per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Perché per il resto Luciano Spalletti sicuramente avrà qualcosa da ridire ai suoi dopo aver tentato invano di buttare giù il muro dell'Hellas Verona. Al Maradona finisce 0-0 e gli azzurri perdono due punti sulla seconda in classifica, la Lazio, che resta comunque a distanza di sicurezza. Esultano invece gli scaligeri, che conquistano un punto importante nella corsa verso la salvezza.