Serie A: Genoa batte 2-1 la Lazio

Vittorie in chiave salvezza per Udinese ed Empoli

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Vittoria in rimonta per 2-1 del Genoa a Marassi sulla Lazio, che frena la sua corsa alla Champions. Al gol di Badelj, rispondono nella ripresa Sanabria e Criscito con un gran tiro da fuori. Tre punti importanti in chiave salvezza per Empoli e Udinese. I toscani battono 3-0 il Sassuolo e sono quart'ultimi con 21 punti in classifica. I friulani superano 1-0, e a fatica, il fanalino di coda Chievo, portandosi a quota 22 con la Spal.