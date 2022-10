MilanNews.it

Si riportano di seguito i calciatori squalificati per la undicesima giornata del campionato di Serie A: due giornate di squalifica per Nicolò Rovella (Monza), una per Rodrigo Becao (Udinese), Gian Marco Ferrari (Sassuolo) e Antonino Gallo (Lecce).