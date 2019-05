Serie A, gli squalificati dopo l'ultima giornata di campionato

Tanti gli squalificati in seguito all'ultima, caotica, giornata di Serie A. Paga caro il Sassuolo la tensione mostrata per la sfida contro l'Atalanta: i neroverdi dovranno iniziare la stagione senza Domenico Berardi e Francesco Magnanelli, entrambi fermati per una giornata. Stesso destino per Perucchini dell'Empoli e Keita Balde dell'Inter. Tra i giocatori non espulsi, Bakayoko, Depaoli, Iicic, Pajac e Perisic salteranno la prossima giornata di campionato.