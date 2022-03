Serie A, gli squalificati nella 30esima giornata di campionato

MilanNews.it

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

Marco Davide Faraoni (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

Mattia Zaccagni (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Kevin Bonifazi (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Federico Ceccherini (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

Giacomo Raspadori (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Ivan Ilic (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Nicola Domenico Sansone (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Davide Zappacosta (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).