Serie A, i calciatori più cari in un anno per ogni big: De Ketelaere per il Milan

© foto di DANIELE MASCOLO

L'inserto economico del Corriere della Sera ha fatto questa mattina un'analisi sui bilanci delle big italiane. Nello specifico ha messo a confronto i giocatori dal costo annuo più elevato delle top 5 squadre (non in classifica): Napoli, Milan, Inter, Juve e Roma. Il "rappresentante" del Milan è Charles De Ketelaere che nel corso dell'ultima stagione è costato al club di via Aldo Rossi circa 9.98 milioni di euro. In ogni caso, tra i cinque profili presi in esame, è quello dal costo più contenuto. La classifica completa dei costi annui:

Dusan Vlahovic, Juventus: 31.3 milioni

Victor Osimhen, Napoli: 21.2 milioni

Romelu Lukaku, Inter: 19.1 milioni

Tammy Abraham, Roma: 13.9 milioni

Charles De Ketelaere, Milan: 9.98 milioni