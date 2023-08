Serie A, i dati della seconda giornata: Theo e Leao al top negli sprint

La Lega Serie A ha messo a disposizioni i dati sulla seconda giornata di campionato. Per il Milan spicca la categoria sprint: Theo Hernandez e Leao sono rispettivamente al secondo e terzo posto per la più alta velocità raggiunta: 35.24 km/h per il difensore, 34.88 per l'esterno. Al primo posto c'è Radojic, che ha sfidato proprio il Milan con il suo Torino: la sua velocità massima è di 35.87 km/h.