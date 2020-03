Serie A, i giocatori con più gol dalla panchina: 5 ex milanisti in classifica

Nel basket verrebbero chiamati "sesto uomo" ma nel calcio sono le celebre riserve affamate di gol. Gli attaccanti usciti dalla panchina, si sa, sono spesso risorse importantissime per l'economia di una squadra e per questo, nel calcio, sono perle rare e ricercate. In Serie A, nella speciale classifica delle riserve più prolifiche figurano ben 5 calciatori ex Milan. Questa la top 10:

1. Alessandro Matri (Cagliari, Juventus, Milan, Fiorentina, Genoa, Lazio, Sassuolo, Brescia): 25 gol

2. Giampaolo Pazzini (Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Inter, Milan, Verona): 22 gol

3. Alessandro Del Piero (Juventus): 19 gol

4. Mirko Vucinic (Lecce, Roma, Juventus): 18 gol

5. Julio Cruz (Bologna, Inter, Lazio): 18 gol

6. Vincenzo Iaquinta (Udinese, Juventus, Cesena): 18 gol

7. Vincenzo Montella (Sampdoria, Roma): 18 gol

8. Nicola Amoruso (Sampdoria, Padova, Juventus, Perugia, Napoli, Como, Modena, Messina, Reggina, Torino, Siena, Parma, Atalanta): 17 gol

9. Marco Di Vaio(Lazio, Salernitana, Parma, Juventus, Genoa, Bologna): 16 gol

10. Antonio Cassano, Alberto Gilardino, Sergio Pellisier, Anselmo Robbiati e Maurizio Ganz: 15 GOL