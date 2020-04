Serie A, i legali di diritto sportivo avvisano: "Il calcio rischia una valanga di ricorsi"

La ripresa del campionato e dei tornei internazionali, sta arrivando via via anche negli studi legali più importanti d'Italia che presto potrebbero avere molto da fare. Lo studio Lca di Milano che opera nell'ambito sportivo, avvisa: "Le incognite sono molte e serve l'intervento del legislatore per prevenire la valanga di ricorsi - dichiarano gli avvocati Turinetti e Romani - Il governo intervenga per difendere i club da cause che potrebbero essere intentate dai calciatori nel caso si infettassero giocando. Anche la FIGC dovrebbe cautelarsi nei confronti delle società che si dovessero ritenere penalizate dal mancato conseguimento del titolo sportivo in caso di stop definitivo". A riportarlo è Il Messaggero.