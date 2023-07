Serie A, il 14 luglio nuova Assemblea di Lega: all'ordine del giorno ci sono i diritti tv

MilanNews.it

Una nuova Assemblea di Lega di Serie A è stata convocata per venerdì prossimo, il 14 luglio, presso la sede milanese di via Rosellini, alle 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda. All'ordine del giorno, dopo le comunicazioni del presidente e dell'ad, i diritti tv del campionato per il quinquennio '24-'29, quelli internazionali e quelli di Coppa Italia e Supercoppa, in questo caso con apertura delle buste per le offerte.

Per i diritti del campionato, l'iniziale apertura delle buste con le offerte di Dazn, Sky e Mediaset ha mostrato offerte ritenute insufficienti dai presidenti di A, e un primo step di trattative dirette è terminato col rinvio a nuova Assemblea. Il termine per l'assegnazione è il 2 agosto, dopodiché la Lega potrà valutare le offerte, in sei buste, per un Canale proprio.